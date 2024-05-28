Fenerbahçe'nin milli futbolcularından Çağlar Söyüncü, geçtiğimiz hafta pazartesi günü Serra Pekdemir ile nişanlanmıştı. Söyüncü ile Pekdemir, bir hafta sonra, yine bir pazartesi günü evlendi.

14 haziran'da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye A Milli Futbol Takımı'na çağrılan Çağlar Söyüncü, hazırlık maçları öncesinde dünya evine girerek büyük bir mutluluk yaşadı.