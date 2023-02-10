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Çalışanlarının yüzde 20'den fazlası işini kaybedecek

Yıl sonuna kadar çalışanlarının yüzde 20'den fazlasını işten çıkarmayı planlayan Yahoo'nun reklam teknolojisi biriminde çalışanların yüzde 50'si işini kaybedecek.

Çalışanlarının yüzde 20'den fazlası işini kaybedecek
AA

ABD'li internet hizmetleri şirketi Yahoo'nun, çalışanlarının yüzde 20'den fazlasını işten çıkarmayı planladığı bildirildi.

Amerikan haber sitesi Axios'un Yahoo yöneticilerine dayandırdığı habere göre, işten çıkarmalar, şirketin reklam teknolojisi birimindeki yeniden yapılandırmanın bir parçası olarak gerçekleştirilecek.

Yahoo'nun bu hafta 1000 kişinin işine son vermesi ve işini kaybedenlerin sayısının yıl sonunda 1600'ü aşması bekleniyor.

Öte yandan, web tabanlı depo yönetimi uygulaması GitLab'ın açıklamasına göre şirket, çalışan sayısını yüzde 7 azaltmayı planlıyor.

Salgında personel sayısını önemli ölçüde artıran ABD'li teknoloji şirketleri, ardı ardına işten çıkarma planlarını açıklıyor.

Yükselen enflasyon ve olası resesyon, teknoloji sektöründe endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi, geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı. Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması dikkati çekmişti.

Son olarak, ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft 10 bin, Google'ın ana kuruluşu Alphabet 12 bin, HP 6 bin, IBM yaklaşık 3 bin 900, Dell 6 bin 650 personelini işten çıkaracağını, Zoom da çalışan sayısını yüzde 15 azaltacağını duyurmuştu.

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