Can Bonomo'dan yılın son teklisi

Sanatçı Can Bonomo, 'Yine Karşılaşırsak' adlı şarkının düzenlemesinde Can Saban ile çalıştı. Şarkının kayıt, mix ve mastering'i ise Ali Rıza Şahenk tarafından yapıldı. 'Yine Karşılaşırsak' şarkısının kapak tasarımı da Can Bonomo imzası taşıyor.



Bonomo, yeni şarkısını Can Saban yönetmenliğinde kliplendirerek, yakın zaman sonra izleyicilerin beğenisine sunacak. Can Bonomo'nun yeni teklisi 'Yine Karşılaşırsak' 11 Aralık Cuma günü itibariyle tüm dijital platformlarda yerini alacak.