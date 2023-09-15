Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de kahreden kaza: Anne ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti! - En son haberler

        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işçi servisi, kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptıktan sonra devrildi. Kazada, anne Ayfer Başkurt ve 5 yaşındaki kızı Nur Eylül Başkurt hayatını kaybederken, işçi servisinde bulunan 6 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nde yürek yakan kaza, sabah saatlerinde Gölcük ilçesi Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi üzerinde meydana geldi.

        ANNE İLE KIZINA ÇARPIP DEVRİLDİ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Ümit Orhan yönetimindeki tekstil işçilerini taşıyan midibüs, rampa aşağı indiği sırada sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Ayfer Başkurt ve kızı Nur Eylül Başkurt’a (5) çarptıktan sonra devrildi.

        ANNE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Anne Ayfer Başkurt olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Nur Eylül Başkurt, servisin sürücüsü Ümit Orhan, ile yolcular K.A., H.G., Ö.Y.,H.Y. ve P.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        NUR EYLÜL DE KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı olarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nur Eylül Başkurt, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        "FREN BOŞALMASI SONUCU OLDU" DEDİ

        Servis midibüsünün sürücüsü Ümit Orhan, ile yolcular K.A., H.G., Ö.Y.,H.Y. ve P.K.’nın hastanede tedavileri sürürken, sürücü Ümit Orhan’ın hastanede verdiği ilk ifadede aracının freninin boşalması sonucu kazanın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

        ANNE VE KIZININ CENAZELERİ MORGA KONULDU

        Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken Ayfer Başkurt’un cenazesi yapılan incelemenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Hastanede ölen kızı Nur Başkurt'un cenazesi de aynı morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        "Hani gelecektin?"
        "Hani gelecektin?"
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"