Kocaeli'de kahreden kaza: Anne ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti! - En son haberler

Kocaeli'de kahreden kaza: Anne ve 5 yaşındaki kızı hayatını kaybetti! - En son haberler

Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza! Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işçi servisi, kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptıktan sonra devrildi. Kazada, anne Ayfer Başkurt ve 5 yaşındaki kızı Nur Eylül Başkurt hayatını kaybederken, işçi servisinde bulunan 6 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 15.09.2023 - 13:00 facebook

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