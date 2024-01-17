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        Engelsiz Çanakkale Çalıştayı başladı

        Engelli bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek, engelliliğin sınırlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen Engelsiz Çanakkale Çalıştayı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:03 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:26
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        Engelsiz Çanakkale Çalıştayı başladı
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        Engelli bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek, engelliliğin sınırlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen Engelsiz Çanakkale Çalıştayı başladı.

        Çanakkale Valiliği himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen "Engelsiz Çanakkale Çalıştayı"nın ilk gün oturumları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Yengin moderatörlüğünde Deniz Polisevi'nde yapıldı.

        Vali İlhami Aktaş, çalıştayda, insanların günlük hayatlarını hiçbir engelle karşılaşmadan yaşamasının bir devletin, asıl vazifelerinden biri olduğunu söyledi.

        Bunun, tüm vatandaşlar için geçerli olması gereken bir ilke ve prensip olduğunu ifade eden Aktaş, "Bugün yapılacak çalışmalar sadece engelli vatandaşlarımızla ilgili değil. Hiçbir engelin olmaması tüm insanlarımızın ihtiyaç duyduğu bütün hizmetlere ulaşabilmesini sağlamaktır." dedi.

        Prof. Dr. Deniz Yengin de toplumsal olarak herkesin yaşadığı sıkıntıların olduğunu ama engelli vatandaşların da yaşadığı ciddi sorunlar bulunduğunu belirtti.

        Çanakkale'deki sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda çalıştay gerçekleştirmeye karar verdiklerini ifade eden Yengin, ÇOMÜ akademisyenleri olarak bu konuda destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

        Çalıştayda engellilerin yaşadıkları sorunlarla alakalı hususları tartışacaklarını aktaran Yengin, yaşanan sorunları tespit ederek, çözüm önerilerini sunacaklarını, ardından bir rapor hazırlayacaklarını anlattı.

        Hazırladıkları raporu Çanakkale Valiliği ile paylaşacaklarını belirten Yengin, çözüm önerilerini en kısa zamanda nasıl hayata geçireceklerine dair bir yol haritası belirleyeceklerini söyledi.

        Yengin, çalıştayda görüşülecek olan 5 konu başlığının, toplumsal olarak engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılar üzerine olduğunu aktardı.

        Engelli bireylerin öncelikle ulaşım, iş yeri ve istihdam konularında yaşadıkları sorunları ele alacaklarını belirten Yengin, "Çanakkale'de bu çalıştayla ciddi bir farkındalık yaratılacak. Çanakkale bu konuda bir ilk olacak." dedi.

        Çalıştaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şuayip Üner, Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Ümit Burunlular, akademisyenler, kurum temsilcileri, engelli derneklerinin başkanları ve engelli vatandaşlar katıldı.

        Politikaların, engelli bireylerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek, engelliliğin sınırlarını ortadan kaldıracak, engelliler arasında bilgi ve deneyim alışverişinde bulunularak kentin sürdürülebilir, gerçekçi, yenilikçi ve bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yapılandırılmasını desteklemek amacıyla düzenlenen çalıştay yarın da devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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