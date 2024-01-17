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        Çanakkale sahilinde ölü caretta caretta bulundu

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:26 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:28
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        Çanakkale sahilinde ölü caretta caretta bulundu
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        Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.

        Çanakkale Boğazı'na kıyısı bulunan Eceabat'ta Seyit Onbaşı Parkı yakınlarındaki vatandaşlar, kıyıya vurmuş caretta caretta gördü.

        Vatandaşlar, ölü caretta carettanın sahilden kaldırılması için Eceabat Belediyesi ekiplerine haber verdi.

        Caretta carettalar, dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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