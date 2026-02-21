Canlı
        Gelibolu'da fırınlar denetlendi

        Gelibolu'da fırınlar denetlendi

        Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 10:52 Güncelleme: 21.02.2026 - 10:57
        Gelibolu'da fırınlar denetlendi
        Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.


        Ramazan ayı dolayısıyla yapılan kontrollerde, zabıta ekipleri hijyen kuralları ve ekmek gramajları titizlikle incelerken, fiyat tarifelerine uyulması konusunda işletmelere bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.


        Denetimlerde üretim alanları, personel temizliği ve kullanılan malzemelerin muhafaza koşulları da kontrol edildi.

