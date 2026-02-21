Gelibolu'da fırınlar denetlendi
Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Ramazan ayı dolayısıyla yapılan kontrollerde, zabıta ekipleri hijyen kuralları ve ekmek gramajları titizlikle incelerken, fiyat tarifelerine uyulması konusunda işletmelere bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.
Denetimlerde üretim alanları, personel temizliği ve kullanılan malzemelerin muhafaza koşulları da kontrol edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.