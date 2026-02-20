Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Gelibolu'da lise öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi kapsamında lise öğrencileri için semineri gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 11:06 Güncelleme: 20.02.2026 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelibolu'da lise öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi kapsamında lise öğrencileri için semineri gerçekleştirildi

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilere, terör örgütlerinin eleman temin yöntemleri, radikalleşme ve çevrim içi radikalleşme süreçleri, doğru arkadaş seçimi, bilinçli sosyal medya kullanımı ve dijital mecralardaki riskler hakkında bilgi verildi.

        Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: 2 şirkete el konuldu
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İstasyonda koca cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        Arjantin'de çalışma reformu yasa tasarısına protesto
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        Kardeşi, yengesi ve yeğeninin namazını kıldırdı! En zor görev!
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakan Yardımcıları değişti
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Ölüme giden taburcuda, motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        "Uyuşturucu maddeyi Telegram'dan sipariş verdim"
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        Trump'tan Pentagon'a UFO talimatı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        O tazminatı kimler alabilir?
        O tazminatı kimler alabilir?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Oruç kas kütlesini nasıl etkiliyor?
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Mahya sanatı bakın nasıl başlamış!
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?

        Benzer Haberler

        Ezine'de taşkından etkilenen yetiştiricilere yem desteği
        Ezine'de taşkından etkilenen yetiştiricilere yem desteği
        Çanakkale'de 509 araç trafikten men edildi
        Çanakkale'de 509 araç trafikten men edildi
        Çanakkale'de 9153 Gıda İşletmesi Denetlendi
        Çanakkale'de 9153 Gıda İşletmesi Denetlendi
        Gelibolu Mevlevihanesi'nde ilk iftar programı gerçekleştirildi
        Gelibolu Mevlevihanesi'nde ilk iftar programı gerçekleştirildi
        Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı
        Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı
        Ada seferlerine fırtına engeli
        Ada seferlerine fırtına engeli