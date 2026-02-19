Canlı
        Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı

        Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı

        Türkiye'de ramazanın ilk gününde en son iftar, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 20:33 Güncelleme: 19.02.2026 - 20:33
        Ramazanın ilk gününde son iftar Gökçeada'da yapıldı
        Türkiye'de ramazanın ilk gününde en son iftar, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yapıldı.

        Ramazanın ilk gününde hazırlıklarını tamamlayan Katran ailesi, yakınlarıyla birlikte Yeni Mahalle Şehit Er Celil Sarıkaya Sokak'taki evlerinde ramazan ayının ilk sofrasını kurdu.

        Kuru fasulyeden pilava, tavuk ızgaradan patlıcan kebabı ve baklavaya kadar birçok yemeği ramazan sofralarına taşıyan aile, saat 19.03'te ezanın okunmasıyla birlikte dua edip oruç açtı.

        Ev sahibi Metin Katran, AA muhabirine, yine bir ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Çok güzel bir sofra kurduklarını ifade eden Katran, "Belediye başkanımız ile birlikte ailemiz ile birlikte ramazanımızın ilk iftarını açtık. Oruçlarımızı Allah kabul etsin." dedi.

        Katran'ın eşinin kardeşi Murat Akpolat da kalabalık bir sofrada Gökçeada'da oruç açtıkları için mutlu olduklarını belirtti.

        İftara eşi Zühre Atalay ile katılan Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay ise Türkiye'nin büyük adası ve en batısı olan Gökçeada'da oruç açtıklarını belirterek, "Bastığımız yer en son yer Gökçeada. Metin Katran ailesinin misafiri olduk. Onlara teşekkür ediyoruz. Allah oruçlarımız kabul etsin. Bizim soframızın zenginliği bu. Tüm Türkiye'mize Gökçeada'dan selam olsun, hayırlı ramazanlar." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

