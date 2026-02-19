Çanakkale'de öğrenciler ramazan ruhunu okulda yaşıyor

Çanakkale'de öğrenciler, "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler kapsamında ramazanın manevi atmosferini okullarda düzenlenen programlarla yaşıyor.



Kent genelindeki okullarda ramazan ayı boyunca paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendiren, birlik ruhu, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri pekiştiren çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.



İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, bu kapsamda Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerin hazırladığı ramazan temalı etkinlikleri izledi. Öğrenciler ramazan davulcusu ile Karagöz-Hacivat gösterilerini canlandırırken, geleneksel kıyafetli bir öğrenci sınıfları dolaşarak hurma dağıttı. Ramazan köşeleri, mahyalar ve kandillerle süslenen panolar da incelendi.





Hayta, ramazanın sabır, paylaşma ve merhamet duygularının yoğun şekilde yaşandığı bir dönem olduğunu belirterek, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda değer kazandırma süreci olduğunu kaydetti.





İlkokullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" şenliklerinin düzenleneceğini, ortaokul ve liselerde ise "İftarda Konuşalım" söyleşi programlarının gerçekleştirileceğini anlatan Hayta, ailelerin de gönüllü katılımıyla ortak iftar sofraları kurulacağını bildirdi.



Hayta, "Amacımız, öğrencilerimizin sadece bilen değil, aynı zamanda hisseden, paylaşan ve sorumluluk alan bireyler olarak yetişmeleridir." dedi.





- "Ruhsal ve bedensel olarak kendimizi kontrol etmeyi öğreniyoruz"





Okuldaki ramazan etkinlikleri kapsamında çıkarılan Ramazan Gazetesi'ni dağıtan 3. sınıf öğrencisi Pars Yalçın, ramazan ayı geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Hem evimizde yemekler yapılıyor hem de kendimizi kontrol etmemizi sağlıyor. Burada olduğum için çok gururluyum. Ruhsal ve bedensel olarak kendimizi kontrol etmeyi öğreniyoruz. Bu da büyüyünce işimize yarıyor." diye konuştu.



Yalçın, okuldaki etkinliklere hazırlanırken çok eğlendiğini, detaylı çalışma yaptıklarını anlatarak, ramazanda böyle bir faaliyet içinde bulunmalarının kendisini çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.



İkinci sınıf öğrencisi Masal Çakır da "Ramazanda oruç tutuyoruz, sahura kalkıyoruz, dinimizi öğreniyoruz. Ramazan etkinliklerine katılmak eğlenceliydi, mutlu oldum." ifadesini kullandı.



Karagöz'ü canlandıran 3. sınıf öğrencisi Uras Ege Çeşmebaşı da Karagöz ve Hacivat'ı izleyerek rolüne hazırlandığını, babasıyla evde gölge oyunu olarak bunu oynattığını söyledi.



Çeşmebaşı, etkinlik için babasıyla Karagöz ve Hacivat şapkası yaptıklarını, öğretmeninin ise giysileri hazırladığını belirtti.



Etkinliklere veli olarak katılan Kazım Çeşmebaşı ise okullarda ramazan etkinliklerinin düzenlenmesini çok değerli bulduğunu ifade ederek, "Biz de okulumuza katkı sunmaktan çok kıvanç duyuyoruz. Öğretmenimizle birlikte gerektiğinde tüm etkinliklere aile olarak katılmayı çok seviyoruz. Oğlumla birlikte kısa sürede hazırlandık. Ezberimizi gerçekleştirdik, bugün de sunumumuzu yaptık. Umarım beğenilmiştir." şeklinde konuştu.



