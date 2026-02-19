Gelibolu'da öğrencilere yönelik ramazan etkinliği düzenlendi

Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Müftülüğü tarafından 7 ila 10 yaş grubu öğrencilere yönelik ramazan etkinliği gerçekleştirildi. Gelibolu İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Kolları işbirliğinde, Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda çocuklar çeşitli etkinliklerle ramazan ayının manevi atmosferini yaşadı. Program kapsamında öğrenciler, TDV Kadın Kolları öncülüğünde bayrak etkinliği deneyi yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle çocuklara ramazan ayı anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.