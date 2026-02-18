Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de sınıf arkadaşını darbederek ağır yaralayan lise öğrencisinin yargılanmasına başlandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir lisede çıkan kavgada, sınıf arkadaşını darbederek ağır yaralayan 15 yaşındaki öğrencinin "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 20:12 Güncelleme: 18.02.2026 - 20:12
        Çanakkale'de sınıf arkadaşını darbederek ağır yaralayan lise öğrencisinin yargılanmasına başlandı
        Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir lisede çıkan kavgada, sınıf arkadaşını darbederek ağır yaralayan 15 yaşındaki öğrencinin "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

        Biga Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 15 yaşındaki tutuklu sanık Y.C. ve avukatı ile mağdur M.D.Y'nin annesi Çiğdem Y, babası Hasan Y. ve avukatı Şeyma Çimendere katıldı.

        - Duruşma basına kapalı yapıldı

        Avukat Şeyma Çimendere, basına kapalı gerçekleşen duruşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınıfta yaşanan olaya ilişkin pedagog eşliğinde 27 tanığın ifadesine başvurulduğunu aktardı.

        Duruşma neticesinde Y.C'nin tutukluluğunun devamına karar verildiğini belirten Çimendere, şunları söyledi:


        "Şu an dosya içeriğinde mağdur çocuğumuzun kati raporu mevcut değil. En başından beri üstüne basa basa belirttiğimiz kalbinin 2 defa durduğu durum söz konusu. Kalp durmasına sebebiyet veren olayın göğüs bölgesine yönelik aldığı darbelerden kaynaklı bir travma mı yoksa kafa travması mı olduğu şeklinde bir değerlendirme yapılması hususunda, Adli Tıp Kurumu marifetiyle rapor aldırılacak. Bir gün öncesinden dosya içerisinde çocuğumuzun bütün hastanelerde geçirdiği tedaviler, hakkında yapılan tetkikler ve bunlarla ilgili değerlendirmeleri içerir çözger raporları (Çocuklar için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirir sağlık kurulu raporu) sunulmuştu. Bunların asılları dosya içinde talep edilecek."

        Tanık beyanlarında ısrarlı bir şekilde geçen "Husumet var mıydı yok muydu?" konusunun ayırt edici olacağını düşündüklerini ifade eden Çimendere, değerlendirme yapılması amacıyla olaydan önceki dersin öğretmeninin bir sonraki celse dinleneceğini vurguladı.

        Çimendere, tutuklu sanığın ifadesinde, olayda kendisini savunduğunu, ilk hareketin M.D.Y'den kaynaklandığı şeklinde beyanda bulunduğunu ve hiçbir şekilde de mağdurun göğüs ve karın boşluğunu yumruklama şeklinde ısrarlı bir eyleminin olmadığından söz ettiğini, sanık avukatının da bu yönde savunma yaptığını anlattı.

        Avukat Çimendere, savcının suç tipi konusunda veya istediği ceza miktarı konusunda bir değerlendirmesinin henüz bulunmadığını, eksikliklerin giderilmesi ve sanığın tutukluluğunun devamı yönünde talepte bulunduğunu aktardı.

        - "Adalet yerini bulacak"

        Anne Çiğdem Y. ise adaletin yerini bulacağına inandığını belirterek, şunları dile getirdi:

        "İçeride oğlum gözümün önüne geldi. Keşke olmasaydı da bu hale gelmeseydik. Adalet yerini bulacak. Oğlum sağlığına kavuşacak, ümidimi yitirmedim. Hala bitkisel hayatta, bir tek göz teması var, başını çevirebiliyor ama el, ayak oynamıyor. Uzun bir süreç var önümüzde ama eski haline dönecek."

        Öte yandan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri de M.D.Y'nin ailesine destek için adliye önüne geldi.

        İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu​​​​​​​ Lisesi 9. sınıf öğrencisi M.D.Y, 25 Eylül 2025'te sınıf arkadaşı Y.C. ile yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada başına darbe alarak ağır yaralanmış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan Y.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

