Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan 6 sefer ile Bozcaada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 16:59 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan 6 sefer ile Bozcaada hattındaki tüm seferler iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 13.00, 17.00 ve 21.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılamayacak.

        Yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler de aynı nedenle iptal edildi.

        Diğer güzergahlarda ise deniz ulaşımı planlanan şekilde sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme

        Benzer Haberler

        Biga'da taşan Kocabaş Çayı normale döndü
        Biga'da taşan Kocabaş Çayı normale döndü
        Çanakkale'de öğrenciler ramazan ruhunu okulda yaşıyor
        Çanakkale'de öğrenciler ramazan ruhunu okulda yaşıyor
        Çanakkale'de taşan Sarıçay'ın suyu geri çekildi
        Çanakkale'de taşan Sarıçay'ın suyu geri çekildi
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Çanakkale polisi çocukların suça sürüklenmemesi için...
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Çanakkale polisi çocukların suça sürüklenmemesi için...
        Gelibolu'da öğrencilere yönelik ramazan etkinliği düzenlendi
        Gelibolu'da öğrencilere yönelik ramazan etkinliği düzenlendi
        Çanakkale'de taşkın yaşanan Sarıçay normale döndü Taşkın sonrası Sarıçay'da...
        Çanakkale'de taşkın yaşanan Sarıçay normale döndü Taşkın sonrası Sarıçay'da...