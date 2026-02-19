Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan 6 sefer ile Bozcaada hattındaki tüm seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 13.00, 17.00 ve 21.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılamayacak.
Yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler de aynı nedenle iptal edildi.
Diğer güzergahlarda ise deniz ulaşımı planlanan şekilde sürecek.
