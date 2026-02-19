Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Gelibolu Mevlevihanesi'nde ilk iftar programı gerçekleştirildi

        Gelibolu Mevlevihanesi'nde düzenlenen iftar programında, yaklaşık 500 kişi orucunu birlikte açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 22:21 Güncelleme: 19.02.2026 - 22:21
        Gelibolu Mevlevihanesi'nde ilk iftar programı gerçekleştirildi
        Gelibolu Mevlevihanesi'nde düzenlenen iftar programında, yaklaşık 500 kişi orucunu birlikte açtı.

        Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün, Gelibolu Mevlevihanesi'nde ramazan ayı boyunca düzenleyeceği iftar programlarının ilki gerçekleştirildi.

        Okunan duaların ardından yaklaşık 500 kişi ilk iftarını yaptı.

        Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı, programda, Balıkesir'in yanı sıra Çanakkale merkez ve Gelibolu ilçesinde ramazan ayı boyunca binlerce kişinin iftar sofrasında misafir edileceğini söyledi.

        İftar programına katılan vatandaşlardan Sırrı Kalın, maneviyatı yüksek olan böyle bir yerde ailesiyle iftar yapmanın güzel olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

