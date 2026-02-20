Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Bozcaada feribot hattında yarınki 2 sefer fırtına nedeniyle yapılamayacak

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasında yarın yapılması planlanan 2 sefer iptal edildi.

        Giriş: 20.02.2026 - 16:21 Güncelleme: 20.02.2026 - 16:21
        Bozcaada feribot hattında yarınki 2 sefer fırtına nedeniyle yapılamayacak
        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasında yarın yapılması planlanan 2 sefer iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00'deki seferler yapılamayacak.

        Diğer güzergahlarda seferler normal şekilde devam edecek.

