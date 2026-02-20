Bozcaada feribot hattında yarınki 2 sefer fırtına nedeniyle yapılamayacak
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasında yarın yapılması planlanan 2 sefer iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'nin açıklamasına göre, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'deki, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00'deki seferler yapılamayacak.
Diğer güzergahlarda seferler normal şekilde devam edecek.
