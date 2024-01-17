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        Çanakkale'de 35 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı

        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, jandarma operasyonunda, 3 araçta toplam 35 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:35 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:40
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        Çanakkale'de 35 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı
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        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, jandarma operasyonunda, 3 araçta toplam 35 kaçak göçmen ile 6 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, bugün saat 05.00'da Ezine ilçesi Körüktaşı köyü Kestanbol Kaplıcaları mevkisinde, operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından durdurulan 3 farklı araçta toplam 35 kaçak göçmen ile organizatör S.İ.Ö., B.Y., H.Y., O.Ç., M.F. ve U.B.A. yakalandı. Öte yandan olayda kullanılan 3 araç, bot ve bot motoruna el konuldu. Gözaltına alınan organizatörlerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Yakalanan kaçak göçmenler ise Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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