        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Eceabat'ta iftar vakti ses bombasıyla duyuruluyor

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde iftar vakti geleneksel topun yerini alan ses bombasıyla duyuruluyor.

        Giriş: 26.02.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Eceabat Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri Balıkçı Barınağı'na yerleştirilen ses bombası iftar vakti geleneksel topun yerini aldı.

        Ekiplerin iftar vaktini duyurmak amacıyla ateşlediği ses bombasının patlamasıyla ilçe halkı oruçlarını açıyor.

