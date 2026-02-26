Eceabat'ta iftar vakti ses bombasıyla duyuruluyor
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde iftar vakti geleneksel topun yerini alan ses bombasıyla duyuruluyor.
Giriş: 26.02.2026 - 09:31 Güncelleme:
Eceabat Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri Balıkçı Barınağı'na yerleştirilen ses bombası iftar vakti geleneksel topun yerini aldı.
Ekiplerin iftar vaktini duyurmak amacıyla ateşlediği ses bombasının patlamasıyla ilçe halkı oruçlarını açıyor.
