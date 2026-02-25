Canlı
        Gelibolu'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi

        Çanakkale'nin Gelibolu Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Gelibolu'da şehit yakınları ve gaziler iftarda bir araya geldi

        Çanakkale'nin Gelibolu Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.

        Gelibolu Orduevi'nde gerçekleştirilen iftara Kaymakam Cihat Koç, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Haluk Erdem, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır ve diğer ilgililer katıldı.


        Koç, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin pekiştiği ramazan ayının, manevi atmosferini şehit yakınları ve gaziler ile paylaşmanın memnuniyeti dile getirdi.


        Kaymakam Koç, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.

