Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Bozcaada açıklarındaki gemide rahatsızlanan personeli Sahil Güvenlik ekibi tahliye etti

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarındaki gemide rahatsızlanan personel, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Bozcaada açıklarındaki gemide rahatsızlanan personeli Sahil Güvenlik ekibi tahliye etti

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarındaki gemide rahatsızlanan personel, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

        Bozcaada açıklarında bulunan gemi personeli S.A'nın (49) göğüs ağrısı başlayınca gemi kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

        Bunun üzerine personelin kalp krizi şüphesi nedeniyle tıbbi tahliyesine karar verildi.

        Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı "TCSG-908" botu ekipleri, hastayı Bozcaada 112 Acil Sağlık personeliyle gemiden alıp karaya tahliyesini gerçekleştirdi.

        S.A, daha sonra ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?

        Benzer Haberler

        Bozcaada açıklarında ticari gemide rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyes...
        Bozcaada açıklarında ticari gemide rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyes...
        Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı
        Ayvacık'ta ölü caretta caretta sahile vurdu
        Ayvacık'ta ölü caretta caretta sahile vurdu
        Bulgaristan'da trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi memleketi Çanakka...
        Bulgaristan'da trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi memleketi Çanakka...
        Çanakkale'de karaya vuran caretta caretta kurtarıldı
        Çanakkale'de karaya vuran caretta caretta kurtarıldı
        Çanakkale'de ölü caretta caretta sahile vurdu
        Çanakkale'de ölü caretta caretta sahile vurdu