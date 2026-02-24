Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Bulgaristan'da trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi memleketi Çanakkale'de defnedildi

        Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Berk Eray Özcan'ın cenazesi, memleketi Çanakkale'de toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:40
        Bulgaristan'da üniversite öğrenimi gören 25 yaşındaki Berk Eray Özcan ve 3 arkadaşının içinde bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Kazada Özcan yaşamını yitirdi, 3 arkadaşı ise yaralandı.

        Eczacılık Bölümü'nde son sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Özcan'ın cenazesi, yakınları tarafından Bulgaristan'dan alınarak, Şehitler Camisi'ne getirildi.


        Baba Mehmet Yücel Özcan ve anne Şenay Başaran Özcan, burada taziyeleri kabul etti.

        Berk Eray Özcan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

