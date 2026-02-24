Canlı
        Gelibolu'daki okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi

        Gelibolu'daki okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi

        –Gelibolu ilçesindeki okullarda, Milli Eğitim Bakanlığının önerisiyle "Maarifin Kalbinde Ramazan" teması kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 11:06
        Gelibolu'daki okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlendi

        –Gelibolu ilçesindeki okullarda, Milli Eğitim Bakanlığının önerisiyle “Maarifin Kalbinde Ramazan” teması kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Program çerçevesinde Gelibolu İmam Hatip Lisesi ile 6 Kasım ve 75. Yıl Cumhuriyet okulları başta olmak üzere ilçedeki tüm okullarda Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor.

        Ramazan süresince öğrencilerde paylaşma bilincinin geliştirilmesi, yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi ile birlik ruhunun pekiştirilmesi amacıyla sınıf içi etkinlikler ve sosyal sorumluluk çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerlerin kazandırılmasına yönelik programlar ile aile katılımını destekleyen faaliyetler hayata geçiriliyor.

        Çalışmalara katılan Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, öğrencilerin hazırladığı etkinlik ve projeleri inceleyerek yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Etkinliklerin, ilçedeki okullarda sevgi, saygı, birlik ve yardımlaşma değerleri çerçevesinde sürdürüleceği bildirildi.

