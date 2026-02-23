Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 10 zanlı tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16-23 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 7 bin 363 kişi ve 2 bin 605 araç incelendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 32 kişi yakalandı, 525 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.



Toplamda, 159,86 gram narkotik madde, 1480 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek, 1 adet kesici alet ele geçirildi. Polis merkezi amirliklerince 5 ayrı dosyadan aranan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.





Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan yakalanan 5 kişinin tutuklandığı denetimlerde, 68 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 30 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.



Ayrıca son yapılan çalışmalarda, yakalanan 17 düzensiz göçmen yasal işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.



Organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 şüpheli utuklanarak cezaevine teslim edildi.



