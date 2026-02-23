Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Ezine Devlet Hastanesinde ameliyatsız bel fıtığı tedavisi başladı

        Çanakkale'de Ezine Devlet Hastanesinde, bel fıtığı (lomber disk hernisi) tedavisinde ilk kez Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonu (TFESI) yöntemi başarıyla uygulanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Ezine Devlet Hastanesinde ameliyatsız bel fıtığı tedavisi başladı

        Çanakkale'de Ezine Devlet Hastanesinde, bel fıtığı (lomber disk hernisi) tedavisinde ilk kez Transforaminal Epidural Steroid Enjeksiyonu (TFESI) yöntemi başarıyla uygulanmaya başlandı.

        Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bel fıtığının, günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyen, şiddetli bel ve bacak ağrılarıyla seyreden önemli bir sağlık sorunu olarak bilindiği aktarıldı.

        Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ersen Türkmen tarafından uygulanan bu yeni yöntem sayesinde, hastaların artık cerrahiye gerek kalmadan etkili bir tedavi seçeneğine ulaşabildiği ifade edilen açıklamada, TFESI'nin fıtığın sinir köküne yaptığı baskının neden olduğu ağrı ve iltihabi süreci hedef alarak doğrudan problemli bölgeye tedavi uygulanmasını sağladığı belirtildi.

        Nokta atışı tedavisi olarak da bilinen bu modern yöntemin, ameliyatsız çözüm sunarak hasta konforunu ve yaşam kalitesini belirgin şekilde artırdığı aktarılan açıklamada, ameliyathane ortamında, görüntüleme eşliğinde yapılan bu işlemin minimal invaziv (küçük girişimsel) bir yöntem, işlem süresi kısa olduğu, hastanın aynı gün mobilize olabildiği, hastanede yatış ve genel anestezi gerektirmediği kaydedildi.

        Bu sayede hastaların günlük yaşamlarına çok kısa sürede dönebildiği, iş gücü kaybı ve uzun istirahat süreçlerinin büyük ölçüde ortadan kalktığı belirtildi.

        Uygulama sonrası hastalarda ağrı seviyesinde belirgin azalma, yürüme mesafesinde artış, uyku kalitesinde düzelme, günlük aktivitelerde rahatlama, psikolojik iyilik halinde artış gibi yaşam kalitesini doğrudan etkileyen olumlu sonuçlar gözlendiği aktarıldı.

        Ezine Devlet Hastanesinde ilk kez uygulanmaya başlanan bu yöntemle birlikte, bel fıtığı hastalarının artık il merkezlerine sevk edilmeden, modern ve bilimsel tedaviye kendi ilçelerinde ulaşma imkanına kavuştuğu ifade edilen açıklamada, bu gelişmenin, hem hasta memnuniyetini artırdığı hem de bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunulması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildiği bildirildi.

        Op. Dr. Türkmen'in öncülüğünde başlatılan bu uygulamanın, Ezine Devlet Hastanesinin sağlıkta modernleşme vizyonuna katkı sunarken, bel fıtığı tedavisinde çağdaş, güvenli ve etkili bir alternatif olarak dikkati çektiği belirtildi.

