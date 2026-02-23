Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale Boğazı artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileriyle dijital rotaya dönüşecek

        BURAK AKAY - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Duran'ın yürütücülüğünü yaptığı "Çanakkale Boğazı Kültürel Miras Deniz Seyir ve Tur Rotası Projesi" kapsamında, boğaz hattında belirlenen kültürel miras alanları artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamalarıyla dijital ortamda canlandırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Çanakkale Boğazı artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileriyle dijital rotaya dönüşecek

        BURAK AKAY - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Duran'ın yürütücülüğünü yaptığı "Çanakkale Boğazı Kültürel Miras Deniz Seyir ve Tur Rotası Projesi" kapsamında, boğaz hattında belirlenen kültürel miras alanları artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamalarıyla dijital ortamda canlandırılacak.

        ÇOMÜ Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'ndan Doç. Dr. Hasan Gül ve Turizm Fakültesinden Öğretim Görevlisi Bahattin Hamarat'ın araştırmacı grubunda bulunduğu proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2,4 milyon lira destek aldı.

        Çanakkale Boğazı'nı kapsayan tekne turu rotasında aralarında 1915 Çanakkale Köprüsü, Pers Kralı Xerxes'in tekneleri birbirine bağlayarak yaptığı köprü, Truva Savaşı, Çanakkale Muharebeleri gibi kentin 50 tarihi ve kültürel mirasının dijital içeriklerle anlatılmasının hedeflendiği proje kapsamında geliştirilen "Dardanell-E" uygulaması aracılığıyla ziyaretçiler, VR gözlükleri eşliğinde tarihsel olayların üç boyutlu canlandırmalarını izleyebilecek.

        Belirli noktalarda ise AR uygulamalarıyla tarihi yapıların geçmiş dönem görünümleri mobil cihaz ekranına yansıtılacak.

        Uygulamanın bu yaz kullanıma sunulması planlanıyor.

        - "Farklı turizm projeleriyle entegre edilebilir"

        Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Erol Duran, AA muhabirine, projenin, Çanakkale Boğazı'nın jeolojik oluşum sürecinden başlayarak tarihsel katmanlarını dijital anlatımla sunmayı amaçladığını söyledi.

        Rotada, Troas döneminden Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine uzanan anlatım kurgusu bulunduğunu belirten Duran, Pers Kralı I. Xerxes'in boğaz üzerine kurdurduğu tarihi köprünün ve günümüzde hizmet veren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dijital ortamda karşılaştırmalı olarak canlandırılacağını ifade etti.

        Duran, sanal gerçeklik uygulamasıyla Çanakkale Boğazı'nın 12 bin yıl önce oluşum aşamasının yanı sıra Troya'dan Cumhuriyet'e tarihin aşamalar ile önemli aktörlerinin simüle edilerek tanıtılacağını kaydetti.

        Uygulamanın, ticari tur teknelerine entegre edilebilecek şekilde tasarlandığını vurgulayan Duran, "İşletmeciler yolcu kapasitesi kadar VR gözlüğü kullanabilecek. Uygulama farklı turizm projeleriyle entegre edilebilir bir yapıya sahip." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        “Yapay zeka insandan daha verimli!”
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!

        Benzer Haberler

        74 yaşındaki Hakime teyzenin resim tutkusu Annesinin evini resim galerisine...
        74 yaşındaki Hakime teyzenin resim tutkusu Annesinin evini resim galerisine...
        Gelibolu'da köylüler imeceyle iftar yaptı
        Gelibolu'da köylüler imeceyle iftar yaptı
        Çan'da trafik kazası 2 yaralı
        Çan'da trafik kazası 2 yaralı
        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Ayvacık'ta park halindeki otomobil yandı
        Ayvacık'ta park halindeki otomobil yandı
        Ayvacık'ta araç yangını
        Ayvacık'ta araç yangını