Ayvacık'ta park halindeki otomobil yandı
Çanakkale'ninAyvacık ilçesinde park halindeki araç yandı.
Giriş: 22.02.2026 - 13:12 Güncelleme:
Hamdibey Mahallesi Çamlık mevkiindeki arazide Nejdet Tekebaş’a ait 17 HR 593 plakalı otomobil park halindeyken alev aldı.
Tekebaş'ın ihbarı üzerine Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü.
Otomobil, yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi.
