Gelibolu'da köylüler imeceyle iftar yaptı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Yülüce köyünde imece usulü iftar programı düzenlendi. Yülüce köyünde yaşayan hayırsever vatandaşların bir araya gelerek organize ettiği program, köyü düğün salonunda gerçekleştirildi. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı iftar programı, dualar eşliğinde başladı. İftara Evreşe Belde Belediye Başkanı Hakkı Uysal, Çanakkale İl Meclis üyesi Necati Tarıman ve muhtarlar katıldı.

