–Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “Ailemiz Geleceğimiz” temasıyla yürütülen mobil bilgilendirme çalışmaları kapsamında Mobil Sosyal Hizmet Aracı Gelibolu’da vatandaşlarla buluştu.



Çanakkale Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli Merve Öztürk, Gizem Değer ve Hakan Öztürk, mobil araçla Gelibolu merkezde balıkhane önünde konuşlanarak vatandaşlara sosyal hizmetler konusunda bilgilendirme yaptı.



Sahada yürütülen çalışmalar kapsamında özellikle sosyal hizmet merkezi bulunmayan köy ve mahallelerde hizmet tanıtımı, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirildiği bildirildi. Aile, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik sosyal destek hizmetleri ile kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.



Mobil Sosyal Hizmet Aracı’nın program kapsamında sabah saatlerinde Eceabat’ta hizmet verdiği, öğleden sonra Gelibolu’nun ardından Evreşe’de çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

