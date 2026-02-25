Çanakkale'de çöken yolda 2 metre derinliğinde çukur oluştu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yolun çökmesi sonucu 2 metre derinliğinde çukur oluştu. İlçeye bağlı Hamdibey Mahallesi Sakallı Sokak'ta bulunan yolda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Altında su gider hattı bulunan yolda, 2 metre derinliğinde çukur oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen Ayvacık Belediyesi ekipleri, yolu trafiğe kapatıp bariyerlerle önlem aldı. Yetkililer, yolun yapılacak çalışma sonrası yeniden kullanıma açılacağını belirtti.

