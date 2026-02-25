Canlı
        Çanakkale'de çöken yolda 2 metre derinliğinde çukur oluştu

        Çanakkale'de çöken yolda 2 metre derinliğinde çukur oluştu

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yolun çökmesi sonucu 2 metre derinliğinde çukur oluştu.

        Giriş: 25.02.2026 - 11:13
        Çanakkale'de çöken yolda 2 metre derinliğinde çukur oluştu

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yolun çökmesi sonucu 2 metre derinliğinde çukur oluştu.

        İlçeye bağlı Hamdibey Mahallesi Sakallı Sokak'ta bulunan yolda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.

        Altında su gider hattı bulunan yolda, 2 metre derinliğinde çukur oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen Ayvacık Belediyesi ekipleri, yolu trafiğe kapatıp bariyerlerle önlem aldı.

        Yetkililer, yolun yapılacak çalışma sonrası yeniden kullanıma açılacağını belirtti.

