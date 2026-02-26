Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Çanakkale'de bir okulu ziyaret etti

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Hafız Halil Atan Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 14:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Çanakkale'de bir okulu ziyaret etti

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Hafız Halil Atan Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Yılmaz, bir dizi program kapsamında geldiği Çanakkale'de, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta ile merkeze bağlı Kepez beldesindeki Hafız Halil Atan Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Burada öğrencilerin hazırladığı ramazan programını izleyen Yılmaz, daha sonra 5-A sınıfında öğrencilerle görüştü.

        Yılmaz, ziyaret sonrası gazetecilere, rutin okul ziyaretleri kapsamında Çanakkale'de bulunduklarını söyledi.

        Bakanlık yetkilileriyle ziyaret programlarını aksatmadan sürdürdüklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Okullarımızı ziyaret ederiz, öğretmenlerimizle toplantılar yaparız, yönetici buluşmaları yaparız. Dolayısıyla bu buluşmalarda da öğrencilerimizle bir araya geliriz. Hasbihal ederiz. Öğretmen arkadaşlarımızla eğitim programlarımız, eğitim politikalarımız üzerine müzakereler yaparız. Sayın Bakanımızın 'Öğretmenler Odası Buluşması' var. Sınıflarımızda da öğrencilerimizde eğitim üzerine kariyer planlamaları üzerine söyleşiler yaparız. Burada da sınıfımızda İngilizce dersimizde öğrencilerimizi ziyaret ettik. Onlarla kitap okumayla ilgili, kendilerini hayata hazırlamasıyla ilgili çalışmalarıyla ilgili vakitlerini değerlendirmesi ile ilgili bir söyleşimiz oldu."

        Yılmaz, okuldaki ramazan etkinliğine de katıldıklarını hatırlatarak, "Çocuklarımızın çok güzel yetenekleri vardı. Bizi karşılayan Hacivat ve Karagöz'ümüz ve onun ekibi sınıfta güzel bir ramazan manisi ile sunum yaptılar. Bir drama atölyesi gerçekleştirdiler. Şen şakrak bir sınıfta, bir öğrenci buluşmamız oldu." ifadelerini kullandı.

        Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, ziyaret sonrası öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"

        Benzer Haberler

        Gökçeada'da "Geleneksel Halk Günü" Buluşması: Kaymakam Osman Acar vatandaşl...
        Gökçeada'da "Geleneksel Halk Günü" Buluşması: Kaymakam Osman Acar vatandaşl...
        Biga'da üniversite öğrencilerine siber suç ve IBAN güvenliği yöntemleri anl...
        Biga'da üniversite öğrencilerine siber suç ve IBAN güvenliği yöntemleri anl...
        Eceabat'ta iftar vakti ses bombasıyla duyuruluyor
        Eceabat'ta iftar vakti ses bombasıyla duyuruluyor
        Çanakkale'de sağanak nedeniyle yol çöktü
        Çanakkale'de sağanak nedeniyle yol çöktü
        Çanakkale'den deprem bölgesindeki bin çocuğa kırtasiye malzemesi ve okul ça...
        Çanakkale'den deprem bölgesindeki bin çocuğa kırtasiye malzemesi ve okul ça...
        Karabiga Özel Engelli Yaşam Merkezinde çalışan kadınlara jandarma ekiplerin...
        Karabiga Özel Engelli Yaşam Merkezinde çalışan kadınlara jandarma ekiplerin...