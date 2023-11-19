Sahipsiz köpeği tüfekle öldüren cani, serbest kaldı
Kırıkkale'de, sahipsiz köpeği av tüfeğiyle vurarak öldüren 71 yaşındaki A.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Giriş: 19.11.2023 - 12:53 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:39
Kırıkkale'de sahipsiz köpeği av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam, serbest bırakıldı.
Delice ilçesine bağlı Kocabaş köyünde yaşayan A.B. (71), sahipsiz köpeği av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.
İhbar üzere olay yerine gelen jandarma ekipleri, A.B.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.