Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler güncel alış ve satış fiyatlarını inceliyor. Asya piyasalarında spot altın fiyatları büyük oranda sabit kalırken, yatırımcılar ABD ile ilgili ticaret müzakereleri ve gelecek hafta yapılacak merkez bankası toplantılarına odaklandı. Saat 07.35 itibarıyla ons altın 3 bin 354 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 4 bin 353 liradan işlem görüyor. İşte, 21 Temmuz 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 21 Temmuz Pazartesi verileri alım ve satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Asya piyasalarında spot altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde büyük oranda sabit kaldı. Piyasa katılımcıları, ABD’nin ticaret politikaları ve yaklaşan merkez bankası toplantılarından gelecek açıklamaları beklemeyi tercih etti. Haftaya zayıf başlayan ABD doları ise altına sınırlı da olsa destek sağladı. Saat 07.35 itibarıyla yurt içinde gram altın 4 bin 353 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 7 bin 118 TL'den alıcı buluyor. İşte 21 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.353,10
Satış: 4.353,54
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.354,08
Satış: 3.354,69
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.964,95
Satış: 7.118,03
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.859,81
Satış: 28.385,06
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.249,00
Satış: 28.386,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.886,38
Satış: 14.236,07
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.859,81
Satış: 28.385,06
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.671,30
Satış: 29.387,36
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.373,72
Satış: 3.332,20
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.952,82
Satış: 4.154,41
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.361,00
Satış: 70.856,00