Altın fiyatları 21 Temmuz Pazartesi verileri alım ve satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Asya piyasalarında spot altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde büyük oranda sabit kaldı. Piyasa katılımcıları, ABD’nin ticaret politikaları ve yaklaşan merkez bankası toplantılarından gelecek açıklamaları beklemeyi tercih etti. Haftaya zayıf başlayan ABD doları ise altına sınırlı da olsa destek sağladı. Saat 07.35 itibarıyla yurt içinde gram altın 4 bin 353 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 7 bin 118 TL'den alıcı buluyor. İşte 21 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…