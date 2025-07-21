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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 21 TEMMUZ 2025: Altında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler güncel alış ve satış fiyatlarını inceliyor. Asya piyasalarında spot altın fiyatları büyük oranda sabit kalırken, yatırımcılar ABD ile ilgili ticaret müzakereleri ve gelecek hafta yapılacak merkez bankası toplantılarına odaklandı. Saat 07.35 itibarıyla ons altın 3 bin 354 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 4 bin 353 liradan işlem görüyor. İşte, 21 Temmuz 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 07:37 Güncelleme: 21.07.2025 - 07:37
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        1

        Altın fiyatları 21 Temmuz Pazartesi verileri alım ve satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Asya piyasalarında spot altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde büyük oranda sabit kaldı. Piyasa katılımcıları, ABD’nin ticaret politikaları ve yaklaşan merkez bankası toplantılarından gelecek açıklamaları beklemeyi tercih etti. Haftaya zayıf başlayan ABD doları ise altına sınırlı da olsa destek sağladı. Saat 07.35 itibarıyla yurt içinde gram altın 4 bin 353 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 7 bin 118 TL'den alıcı buluyor. İşte 21 Temmuz 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.353,10

        Satış: 4.353,54

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.354,08

        Satış: 3.354,69

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.964,95

        Satış: 7.118,03

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.859,81

        Satış: 28.385,06

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.249,00

        Satış: 28.386,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.886,38

        Satış: 14.236,07

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.859,81

        Satış: 28.385,06

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.671,30

        Satış: 29.387,36

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.373,72

        Satış: 3.332,20

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.952,82

        Satış: 4.154,41

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 70.361,00

        Satış: 70.856,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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