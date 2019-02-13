Sosyal ağlar üzerinden sunulan canlı yayın uygulamalarına bir yenisi daha ekleniyor. Facebook, Twitter ve Google’ın ardından Microsoft da bünyesinde bulundurduğu iş ve profesyonellere yönelik sosyal ağ LinkedIn’de canlı yayın servisi verecek.

ABD’li şirket bu yeni servisi için sosyal ağı içinde LinkedIn Live isimli bir bölüm açtı. Öncelikli olarak ABD’de ve davetle erişilebilen LinkedIn Live ile kullanıcılar platform üzerinden canlı yayın yapabilecek.

Dünya genelinde 600 milyona yakın kullanıcısı olan LinkedIn’in duyurduğu kendi canlı yayın platformu LinkedIn Live’da, iş dünyasına ve kariyer gelişimine odaklanan konferans, toplantı, duyuru gibi şirket etkinliklerinin yanısıra, soru ve cevap seansları da yapılabilecek.

Yeni platformda ayrıca sadece istenilen kişilere yönelik olarak canlı video yayını veya iş mülakatları da gerçekleştirilebilecek.

Microsoft, LinkedIn Live’da tahmin edilebileceği gibi kendi bünyesinde bulunan ve dijital ortamlarda canlı ve isteğe bağlı video akışı hizmetler sunan Azure Media Services’i kullanacak.

TÜRKİYE’DE 7 MİLYON KULLANICISI VAR

LinkedIn bu yeni servisiyle, sosyal platformlar üzerinden canlı yayın yapabilen Facebook Live, Google'ın YouTube Live, Twitter, Periscope ve Instagram gibi alternatiflere de rakip olacak.

TÜRKİYE HANGİ SOSYAL AĞDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye’nin 7 milyonluk kullanıcı sayısıyla dünya genelinde en fazla LinkedIn kullanıcısı olan ülkeler sıralamasında 15. sırada yer aldığını da hatırlatalım.