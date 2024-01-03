Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı

        Çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı

        Düzce'nin Çilimli ilçesinde bir iş yerinin çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 14:11 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Düzce'nin Çilimli ilçesinde Gamze Göksu'ya ait Kutup isimli Samoyed ırkı köpeği, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 2 katlı iş yerinin çatısında görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        2

        Kendisini kurtarmak isteyen itfaiye ekiplerine karşı saldırgan tavırlar sergileyen köpek, sahibinin merdiven aracılığıyla çatıya çıkmasının ardından bulunduğu yerden alındı.

        3

        Gamze Göksu, gazetecilere, sahiplendikleri köpeğin, daha önce şiddet gördüğünü düşündükleri için zaman zaman hırçın davranışlar sergilendiğini belirterek, "Normalde Kutup bir başkasına gidecekti. Kutup çatıya çıktığı için bizde kaldı. Çatıdan indirdim, eve getirdim" dedi.

        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        #Çatıda mahsur kalan köpek
        #düzce
        #kutup
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Sahibinden'de alan adı krizi
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        Şampiyonun adı yok
        Şampiyonun adı yok
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        TFF Başkanlığı'nın yakın tarihi!
        Durumu ağır... 4. kattan otomobilin içine düştü!
        Durumu ağır... 4. kattan otomobilin içine düştü!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Kartal'da rota Bronckhorst!
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Bir ülke daha BRICS'e katıldı
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu ayı!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Japonya'da alev alan uçak böyle görüntülendi!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!