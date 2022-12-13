"55 Cancri e" ile ilgili görüşlerinin geliştiğini belirten Brice Oliver Demory, "Gezegenin sıcak geceleri ve çok daha sıcak gündüzleri var. Aradaki yüksek fark, sıcaklık transferinin etkisiz olduğunu gösteriyor. Sadece yıldıza bakan yüzünde bir atmosfer olabilir. Ya da yüzeydeki lav akıntılarıyla bunu açıklayabiliriz" dedi.