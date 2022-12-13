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Cehennem gezegen 55 Cancri e'nin yüzey sıcaklığı 2 bin dereceyi geçiyor!

Dünya’dan 41 ışık yılı uzaklıkta olan 55 Cancri e diğer adıyla Janssen gezegeni, dünyanın 17 kat büyüklüğe sahip ve 2 kat daha geniş. Yüzeyinde lav okyanusları bulunan gezegende 5000 kilometre üzerinde süpersonik rüzgarlar ve 100 kilometre derinliğe ulaşan magma okyanuslarının bulunduğu düşünülüyor.

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  • Cehennem gezegen diğer adıyla Süper Dünya 55 Cancri e! Yüzey sıcaklığı 2 bin dereceyi geçiyor!

    2700 DERECEYİ AŞAN SICAKLIKLAR

    Gezegen yıldızına çok yakın olduğu için sadece tek bir tarafı yıldızına dönük kalabiliyor. Yıldızına bakan taraf 2700 santigrat derece sıcaklığa kadar ulaşabiliyor.

    Gezegenin 1 yıla ulaşması sadece 18 saat sürüyor.
  • Cehennem gezegen diğer adıyla Süper Dünya 55 Cancri e! Yüzey sıcaklığı 2 bin dereceyi geçiyor!

    Karanlık tarafının sıcaklığı ise 1126 dereceye ulaştığı tahmin ediliyor. Gezegenin sıcaklık haritasını çıkaran Spitzer, 55 Cancri e’nin kalın bir atmosferi olmadığı, karanlık yüzündeki lav akıntılarının kısmen katılaşmış olduğu, bunun da sıcaklığın eşit dağılmasını engellediğini tespit etti.
  • Cehennem gezegen diğer adıyla Süper Dünya 55 Cancri e! Yüzey sıcaklığı 2 bin dereceyi geçiyor!

    "55 Cancri e" ile ilgili görüşlerinin geliştiğini belirten Brice Oliver Demory, "Gezegenin sıcak geceleri ve çok daha sıcak gündüzleri var. Aradaki yüksek fark, sıcaklık transferinin etkisiz olduğunu gösteriyor. Sadece yıldıza bakan yüzünde bir atmosfer olabilir. Ya da yüzeydeki lav akıntılarıyla bunu açıklayabiliriz" dedi.
  • Cehennem gezegen diğer adıyla Süper Dünya 55 Cancri e! Yüzey sıcaklığı 2 bin dereceyi geçiyor!

    ELMAS GEZEGEN

    Bilim insanları, aşırı koşullara uzun süredir dayanan cehennem gezegeninin erimiş lavlardan oluşan bir yüzey okyanusunun altında elmaslarla dolu bir iç katmana sahip olabileceğini söyledi.
  • Cehennem gezegen diğer adıyla Süper Dünya 55 Cancri e! Yüzey sıcaklığı 2 bin dereceyi geçiyor!

    Uzmanlar, Janssen’in yıldızına aşırı derecede yakın yörüngede bulunan ilk bilinen kayalık gezegenlerden biri olarak aslında önemli bir öte gezegen olduğunu vurguladı.

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