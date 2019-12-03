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Çekmeköy'de 10 günde 12 kedi öldü! Hayvanseverler ayağa kalktı

Çekmeköy'de bulunan lüks bir sitede hayvanseverlerin katkılarıyla yapılan kedi evinde yaşanan kedi ölümleri, site sakinlerini ayağa kaldırdı. Hayvanseverler, yavru kedilerin zehirlendiğini iddia ederek polise başvurdu. Kedilerin ölüm nedenleri yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak

kedi ölümü
DHA

Çekmeköy'de bulunan 550 konutluk lüks sitede hayvanseverlerin katkılarıyla yapılan kedi evindeki 19 kediden 12'si son 10 günde öldü. Yavru kedilerin zehirlendiğini iddia eden site sakinleri, geriye kalan 7 yavru kedinin veterinerde tedavi altına alındığını belirterek, sorumluların bulunmasını istediler.

"ŞU ANDA KEDİ EVİNDE BİR TANE BİLE KEDİMİZ YOK"

Kedi evinin yapılmasına katkı sağlayan site sakini Atike Etçioğlu, "Kedi ölümleri, biz kedi evini faaliyete geçirmeye başladığımız günden itibaren başladı. Önce 1 kedimiz öldü arkasından 2, arkasından 4 ve arkasından 3'ü derken toplu halde ölmeye başladılar. Şu anda kedi evinde bir tane bile kedimiz yok. İlk kedimiz öldüğünde normal bir ölüm olarak algıladık. Ama 2 tane ölünce veterinere gittik" dedi.

Etçioğlu, "Çok fazla şikayet alınıyormuş. Yönetim de bu konuda sadece onları destekliyor. Bizim için herhangi bir şey yapmadı bugüne kadar. Burası çok geniş bir alan. Burada öldürülebiliyorlarsa bu hayvanlar nerede gezecek? Şikayetçi olduk. İki akşamdır biz karakola gittik. Arkadaşlar dilekçe verdi" diye konuştu.

"YAPAN KİŞİ YA DA KİŞİLERİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTİYORUZ"

Bir başka site sakini ise, "Arkadaşlarımızın kedileri toplayıp baktığı bir barınak bölümümüz vardı. Fakat bir şahıs ya da şahısların dİyeyim, bilmiyorum hayvanları zehirlemiş olduğu bilgisi var şu anda elimizde. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Yapan kişi ya da kişilerin ortaya çıkmasını, araştırılmasını istiyoruz" dedi.

"TEDAVİ SÜRECİNİ BAŞLATTIK"

Geriye kalan yavru kediler Ataşehir'de bulunan bir veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Veteriner Hekim Emre Mühürdaroğlu, "Kliniğimize ilk gelen 1 yaşındaki tekir kedi 2 saat kadar dayanabildi. Geldiğinde çok şiddetli derecede bizim anemi dediğimiz yani kanlı bir tablo vardı. Göz refleksleri bitmişti, baygındı, başını sallıyordu. Daha sonra serum vermeye çalıştık. Fakat ciğerlerinden ve ağzından sıvı boşalarak öldü. Olaydan hemen 2 saat sonra bu yavruları getirdiler. Yavrular 8 taneydi. Yavrularda kusma ve bazılarında anemi tablosu şekillenmişti. Yapmış olduğumuz çalışmalarla tedavi sürecini başlattık. Fakat yavrulardan birini ilk gece kaybettik. Şu an kalan 7 yavrunun tedavileri sürmekte. Bunlardan umutluyum ama inşallah iyileşecek gibi duruyorlar" ifadelerini kullandı.

"KESİN SONUCU OTOPSİDEN SONRA ELDE EDECEĞİZ"

Mühürdaroğlu, "Hastalar kliniğimize geldiğinde seyreden tablo, evet bir zehirlenme tablosuydu. Ama bu zehirlenme tablosunun benzerlik gösterdiği birkaç hastalık da var tabii ki. Ağır viral hastalıklar. Burada ilginç olan kısım, bir geceden sonra hepsinin bir anda hastalığın son evresine gelmiş olmaları bence biraz imkânsız bir tablo. Tabii ki viral enfeksiyonların yayılması ve bu şekil ölümcül hastalıklarla sonuçlanması mümkün. Ancak hepsinin bir anda akşam çok iyiyken sabaha öğlene hemen bu noktaya gelmesi biraz olası gözükmüyor. Kesin sonucu ölen hayvanların otopsisi sonucunda elde edeceğiz. Bunun için de yanılmıyorsam gerekli çalışmaları başlatmışlar" dedi.

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