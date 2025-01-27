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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Celtic Jota'yı kadrosuna kattı! - Futbol Haberleri

        Celtic Jota'yı kadrosuna kattı!

        İskoçya Premiership ekiplerinden Celtic, Rennes forması giyen Portekizli sol kanat oyuncusu Jota'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 19:19 Güncelleme: 27.01.2025 - 19:19
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        Celtic'ten kanat takviyesi!
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        İskoçya Premiership temsilcisi Celtic, kanat bölgesini güçlendirdi. İskoç ekibi, eski oyuncusu Jota'yı renklerine bağladığını açıkladı.

        Celtic'in bu transfer için kasasından 10 milyon Euro çıkacağı açıklanırken, 25 yaşındaki futbolcu bu sezon 10 maçta 1 gol - 1 asistlik performans gösterdi.

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