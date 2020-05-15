Ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda çalışmalar yürüten ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme) Vakfı, zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmamız gereken bu günlerde, atıkların ayrı biriktirilmesinin ve toplanmasının önemine dikkat çekti.

COVID-19 salgınıyla birlikte, özellikle gıdada, ambalajlı ürünlere ilginin arttığını belirten ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri İmer, daha fazla ambalaj atığı üretilen bu dönemde sürdürülebilir çevre ve ekonomi açısından geri kazanımın önemine vurguladı.

Mete İmer, "Salgının yayılmasını azaltmak için evlerde kalmak, mümkün olduğu kadar evlerden çalışmak önemli. Bu süreçte halkımız, ambalajlı ürünleri daha çok tercih eder hale geldi. Ambalaj atığı miktarının artma eğilimine girdiği bu dönemde, bir yandan sağlığımızı korurken, diğer yandan çevremizi ve ekonomimizi düşünmeliyiz. Ambalaj atıklarımızı evlerimizde uygun şekilde ayrı biriktirip, gelen belediye araçlarına verelim ya da alışveriş gibi nedenlerle evden zorunlu çıkışlarda mahallelerde yer alan kumbaralara atalım. Böylece hem çevre sürdürülebilirliğine hem de ekonomimize katkı sağlamış, ayrıca halk sağlığı, çevre ve ekonomi için kaçınılmaz olan bu hizmetlerin sürmesi için görev başında olanların hayatını kolaylaştırmış oluruz" dedi.

'AMBALAJLI ÜRÜN DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR'

Geri kazanımın başlangıç noktasını bireylerin oluşturduğunu söyleyen Mete İmer, "Geri kazanım kültürünün yaygınlaşması ve toplumun çoğunluğunun kaynağında ayrı toplama alışkanlığı edinmesini hedefliyoruz. Tüketicinin, ambalaj atığını bir çöp olarak değil, sürdürülebilir çevreye ve ülke ekonomisine katkı sağlayabileceği bir güç olarak algılamasını sağlamak, bu farkındalığı geliştirmek ve yaymak istiyoruz. Yıllardır yapmakta olduğumuz kapı-kapı bilgilendirmelerle bilgilendirilen yurttaş sayısı kümülatif olarak 28 milyon 720 bin kişiyi geçti” şeklinde konuştu.

Güvenilir ambalajlı ürün tercihinin, normale geçiş sürecinde de artarak devam edeceği ön görüsünü vurgulayan Mete İmer, "Başta gıda olmak üzere üreticiler, sorumlulukla çalışmaya, Türkiye’yi güvenilir ürünlerle buluşturmaya devam ettiler. Genel anlamda ambalajlı ürün tüketiminde bir artış gerçekleşti ve bu devam edecek. Açık ürünlerden ambalajlı ürünlere geçiş, artarak sürecek" dedi.

'KATMA DEĞERİ OLUMLU ETKİSİ VAR'

Ambalajlı ürün kullanımındaki artışın, geri kazanımla elde edilen katma değeri de destekleyeceğini ifade eden Mete İmer, "Ambalaj atığı miktarının artma eğilimine girdiği bu dönemde, belediyelerin atıkları kaynağında ayrı toplama hizmetleri daha da önemli bir hal aldı. Belediyeler yaptıkları düzenlemeler ile atıkları kaynağında ayrı toplama hizmetlerinin, lisanslı tesisler de faaliyetlerinin sürmesi için gayret göstermeye devam ettiler. İçerisinden geçmekte olduğumuz virüs salgını sürecinde, belediyelerin ve lisanslı toplama-ayırma tesislerinin toplama sıklığı azaltılabilir ama kaynağında ayrı toplamanın planlı ve kontrollü bir şekilde mutlaka devam etmesi önemlidir” şeklinde konuştu.

Mete İmer, ÇEVKO Vakfı’nın 2019 yılı çalışmalarının da bahsederek, "2019 yılsonu itibariyle, 145 belediye ve 56 lisanslı firma ile iş birliği içinde 563 bin 554 ton ambalaj atığının toplatılarak geri dönüştürüldüğünü belgeledik" dedi.

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