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ChatGPT nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? İşte ChatGPT özellikleri

Uzun bir süredir merakla beklenen yapay zeka sohbet uygulaması ChatGPT, kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Oldukça ilgi çekici özellikleri bulunan uygulamaya ilişkin en çok sorulan; "ChatGPT nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır?" gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik...

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  • Chat GPT nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? ChatGPT özellikleri neler?

    ChatGPT'nin ön izleme versiyonu açıldı. Teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandıran söz konusu uygulamaya dair bilinmesi gereken tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Google'a rakip olacağı iddia edilen ChatGPT'nin özellikleri...
  • Chat GPT nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? ChatGPT özellikleri neler?

    CHATGPT NEDİR?

    ChatGPT insan benzeri metinler üretmek için derin öğrenmeyi kullanan dil modeli GPT-3.5'e dayalı bir sohbet robotudur. OpenAI tarafından geliştirilen Chat GPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal cevaplar verebiliyor. Bu sebeple de Google'a alternatif olarak gösteriliyor.
  • Chat GPT nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? ChatGPT özellikleri neler?

    CHATGPT ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    Soru-cevap

    Matematik denklemleri çözme

    Metin yazma (Temel akademik makaleler, edebi metinler, film senaryosu vb.)

    Hata ayıklama ve düzeltme (Örneğin herhangi bir kod bloğundaki hataları tespit edip doğrusuyla düzeltme)

    Diller arası çeviri

    Metin özetleme ve metindeki anahtar kelimeleri tespit etme

    Sınıflandırma

    Tavsiyelerde bulunma

    Herhangi bir şeyin ne işe yaradığını açıklama (Örneğin bir kod bloğunun ne işe yaradığını açıklama)
  • Chat GPT nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? ChatGPT özellikleri neler?

    CHATGPT NASIL KULLANILIR?

    Yapay zeka tabanlı sohbet robotu Chat GPT, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. İşte ChatGPT kullanmak için adım adım yapmanız gerekenler;

    Bilgisayar veya telefonunuzdan https://chat.openai.com web sitesini açın.

    OpenAI üyeliğiniz varsa "Log in" butonuna basıp hesabınıza giriş yapın. Hesabınız bulunmuyorsa "Sign up" butonuyla üye olun.

    Hesabınıza giriş yaptıktan sonra açılan sohbet ekranından ChatGPT'yi kullanabilirsiniz. 

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