Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ChatGPT "Kapasite doldu" hatası nasıl çözülür?

ChatGPT ile çalışmalarınızı gerçekleştirirken kapasite doldu mesajını alıyorsanız yapmanız gerekenleri sıraladık. İşte, ChatGPT'yi daha verimli kullanma yolları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • ChatGPT "Kapasite doldu" hatası nasıl çözülür ve giderilir?

    OpenAI tarafından üretilen ChatGPT tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Yapay zeka uygulamasını deneyimlemek isteyen kullanıcılar "kapasite dolu" mesajı almaya başladı. 

    Teknik olarak sunucular belirli miktarda isteği kaldırabiliyor ve gereken işlem gücü oldukça pahalı. ChatGPT'nin CEO'su Sam Altman bu maliyete "sohbet başına birkaç sent" diyor ve "göz yaşartıcı" yorumunu yapıyor.
  • ChatGPT "Kapasite doldu" hatası nasıl çözülür ve giderilir?

    SUNUCUYU KONTROL EDİN

    Eğer ChatGPT'ten kapasite dolu mesajını alıyorsanız birkaç saat bekleyebilirseniz bu sorun düzelecektir. Ancak halletmeniz gereken acele bir iş varsa ilk yapmanız gereken sunucuyu kontrol etmek.

    Hatayı sunucu çöktüğü için mi yoksa ChatGPT'nin gerçekten kapasitesi dolduğu için mi aldığınızı anlamak için kontrol etmekte fayda var.
  • ChatGPT "Kapasite doldu" hatası nasıl çözülür ve giderilir?

    SAYFAYI YENİLEYİN

    Klasik bir teknik olsa bile sayfayı yenilemek işe yarıyabilir. Ayrıca sayfayı yenilemek yeni bir istek gönderilmesini sağlayarak sizi ön sıralara taşıyabilir. 
  • ChatGPT "Kapasite doldu" hatası nasıl çözülür ve giderilir?

    YENİDEN OTURUM AÇIN

    Oturumu kapatıp yeniden giriş yapma sunucuya yeni bir istek gönderir ve yeterli olabilir.
  • ChatGPT "Kapasite doldu" hatası nasıl çözülür ve giderilir?

    IP ADRESİNİZİ DEĞİŞTİRİN

    ChatGPT'ye erişememenizin bir diğer nedeni IP adresi olabilir. IP adresinizi değiştirmek başka bir ChatGPT sunucusuna yönelmenizi sağlayabilir. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.