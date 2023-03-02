SUNUCUYU KONTROL EDİN

Eğer ChatGPT'ten kapasite dolu mesajını alıyorsanız birkaç saat bekleyebilirseniz bu sorun düzelecektir. Ancak halletmeniz gereken acele bir iş varsa ilk yapmanız gereken sunucuyu kontrol etmek.

Hatayı sunucu çöktüğü için mi yoksa ChatGPT'nin gerçekten kapasitesi dolduğu için mi aldığınızı anlamak için kontrol etmekte fayda var.