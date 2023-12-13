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        Haberler Gündem Politika CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın açıklamalarına siyah çelenkli protesto

        CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın açıklamalarına siyah çelenkli protesto

        CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın ilçe belediye başkan adayı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösteren Yığılcalılar, partinin il başkanlığı binası önüne siyah çelenk bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 19:28 Güncelleme: 13.12.2023 - 19:28
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        CHP'li vekile siyah çelenkli protesto
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        Düzce Anıtpark Meydanına Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam eşliğinde siyah çelenkle gelen Yığılca Dernekler Federasyonu üyeleri ve ilçeden vatandaşlar, milletvekili Özcan'ı kullandığı ifadeler nedeniyle kınadı. Burada grup adına Yığılca Sevdalıları Derneği basın temsilcisi Şendoğan Tekin, açıklama yaptı.

        ÇELENK BIRAKTILAR

        CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın ilçe belediye başkan adayı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösteren Yığılcalılar, partinin il başkanlığı binası önüne siyah çelenk bıraktı. Düzce Anıtpark Meydanına Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam eşliğinde siyah çelenkle gelen Yığılca Dernekler Federasyonu üyeleri ve ilçeden vatandaşlar, milletvekili Özcan'ı kullandığı ifadeler nedeniyle kınadı.

        KONUŞMAYA TEPKİ GÖSTERDİLER

        CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan'ın ilçe belediye başkan adayı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösteren Yığılcalılar, partinin il başkanlığı binası önüne siyah çelenk bıraktı.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Talih Özcan
        #CHP Düzce
        #Yığılca
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