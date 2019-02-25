CHP Ekonomi masası toplantısında Türkiye ekonomisinin sorunları ve çözüm önerileri konuşuluyor. CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve parti yöneticileri ekonomi basını ile buluştu.

Üreten, çalışan, hakça paylaşan Türkiye başlıklı toplantıda ilk panelin konusu “üreten ekonomi”

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici: kara bulutlar Türkiye üzerinde dolaşıyor. Büyük bir fırtına geliyor. Burdan çıkış büyük bir uzlaşma ile olur. Milli mutabakat yaklaşımı içinde olabilir. IMF yerine büyük güven tesisi için ciddi bir program hazırlanması lazım.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: hukuk devleti olmayan ülkelerin refahında tehditler oluşuyor. Türkiye'de fiziki ve beşeri sermaye buharlaşıyor. Kuvvetler ayrılığının olduğu güçlü bir parlamenter sisteme geçiş hazırlığı yapılmalı. 2002 krizinden Türkiye V şeklinde çıktı. Yönetim bu şekilde devam ederse L şeklinde devam edecek. Ekonomi çökecek ve bu şekilde devam edecek. Krizi yönetmek istiyorsanız, danışacaksınız, saydam ve hesap verebilir olacaksınız.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal: Topraklarımızı koruyacağız tarım arazilerini sanayiye endüstriye inşaata açmayacağız. Amacımız gıdayı kendi ülkemizde üretip yeterli dengeli beslenmeyi sağlamak. Sulanabilir arazileri genişleteceğiz. Tarım sorunu bilimsel ve ekonomik değildir tarım sorunu politiktir. Tarımsal ihracatı durdurmak doğru değil. Sorun ithalat.