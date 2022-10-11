Yıllar sonra bir araya geldiler

Christopher Lloyd ile Michael J. Fox yıllar sonra bir araya geldi - Magazin haberleri

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80'li yıllarda hafızalara kazınan 'Geleceğe Dönüş' serisinin 'Marty McFly' ile 'Doktor Emmett Brown'u olan Michael J. Fox ile Christopher Lloyd 32 yıl sonra buluştu.

YILLAR SONRA BİR ARADALAR Christopher Lloyd ile Michael J. Fox, yıllar sonra New York'ta düzenlenen 'Comic Con Festivali'nde panele katıldı. Lloyd ile Fox, en son 1990'da çekilen 'Geleceğe Dönüş III'te rol almışlardı. İkili, hayranlarını selamlarken birbirlerine sarılmayı da ihmal etmedi.

HASTALIĞI İLERLEDİ 1991'de Parkinson teşhisi konan Fox'un, hastalığının vücuduna fiziksel olarak zarar verdiği de görüldü. Michael J. Fox'un, hastalığının aşamasının ilerlemesinden dolayı hareketlerindeki yavaşlık dikkat çekti.

"ONUNLA ÇALIŞMAK EĞLENCELİYDİ" Michael J. Fox, 'Geleceğe Dönüş' serisi hakkında konuştuğu panelde, "Bu filmin en iyi yanı Chris'le çalışmaktı. Onunla çalışmak eğlenceliydi" dedi. Fox, bunun nedenini de ünlü aktörün "bir dahi olmasına" bağladı. Ünlü aktör, filmin başarısının kimyalarının uyuşmasıyla ilgili olduğunu söylerken, Lloyd da Fox’a övgü dolu sözler sarf etti.

FİLM FENOMEN OLDU 1985 yapımı bilimkurgu, macera ve komedi türündeki 'Geleceğe Dönüş', gösterime girdikten sonra, 380 milyon dolar hasılat yaptı. Çok iyi yorumlar alarak yılın en başarılı filmlerinden biri olan 'Geleceğe Dönüş'te bir delikanlının kazara 1985 yılından 1955 yılına gitmesi konu ediliyor. Lisede okuyan anne ve babası ile tanışan genç, yanlışlıkla annesinin romantik ilgisini çekiyor. Genç, anne ve babasının aşık olmasını engellediği için hatasını telafi edip, 1985 yılına geri dönmek zorunda kalıyor.

"ÖLÜMDEN KORKMUYORUM!" Öte yandan Parkinson hastalığıyla 30 yıldır savaşan Michael J. Fox, hastalığıyla ilgili konuşmuştu. Ünlü aktör, "Parkinson’dan kurtulup kurtulamayacağımı sorduklarında, ’60 yaşındayım ve bilim zor’ diyorum. Yani hayır... Ben gerçekten mutlu bir adamım. Kafamda hastalıklı bir düşünce yok; ölümden hiç korkmuyorum" demişti. Fox, ayrıca, "Minnettarlık duyacağınız hiçbir şeyiniz olmadığını düşünüyorsanız, etrafınıza bakmaya devam edin. Sadece iyi şeyler olmasını ve ondan sonra bunlar için minnettar olmayı bekleyemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

29 YAŞINDA TEŞHİS KONULDU Dört çocuk babasına olan Kanadalı aktöre, 1991 yılında yani 29 yaşındayken Parkinson teşhisi konmuştu. Oyuncu, 2000 yılında halkı bu hastalık konusunda eğitmek ve hastalıkla mücadelede araştırmalara fon sağlamak için Michael J. Fox Parkinson Araştırmaları Vakfı’nı kurmuştu.