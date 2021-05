BENİ SATAN CASUS (2018)

(The Spy Who Dumped Me)



Sevgilisi Drew'un (Justin Theroux) ajan olduğunu öğrenen Audrey'nin (Mila Kunis) hikâyesi… Her şey, Drew'un Audrey'e verdiği bir ödül heykelciğiyle ilgili aslında... İngiliz istihbaratı başta olmak üzere herkes bu heykelciğin peşinde koşuyor. Kasiyer Audrey ile çılgın arkadaşı Morgan'ın (Kate McKinnon) ABD'den Viyana'ya, Prag'dan Berlin'e kadar uzanan çılgın ve matrak macerası pek inandırıcı değil. Ama amaç, inandırıcı bir öyküden ziyade seyirciyi eğlendirmek... Filmin eğlenceli yanı, Audrey ile Morgan'ın ait olmadıkları bir dünyadaki hallerini görmek… Audrey her şeyi ciddiye alırken, Morgan çocuk gibi oynamanın keyfini çıkarıyor. İkisi arasındaki karşıtlık filmin mizah anlayışını da şekillendiriyor. McKinnon kendi hayal dünyasında yaşayan, çocuksu, çılgın ama yüksek özgüven sahibi bir karakteri canlandırıyor. İçerdiği şiddet ve yüksek ölüm oranıyla “Beni Satan Casus”un bir kara komedi olduğunu not etmek gerekiyor. Yönetmen Susanna Fogel, aksiyonu da ihmal etmiyor. BeinConnect - Netflix