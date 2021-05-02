RED II (2013)

2010’da aynı adlı resimli romandan sinemaya uyarlanan "Red", Robert Schwentke yönetmenliğinde gişede dikkat çekici bir başarı elde edince, ikincisi de gecikmedi. İlk filmde "emekli ve çok tehlikeli" CIA ajanı Frank Moses (Bruce Willis),ortadan kaldırılmaya çalışılıyordu. İkinci filmde ise Moses, âşık olduğu Sarah (Mary Louise Parker) ve meslektaşı Marvin (John Malkovich) ile birlikte neredeyse bütün istihbarat teşkilatlarının hedefi haline geliyor. Hikâye, Soğuk Savaş dönemindeki kitle imha silahlarıyla ilgili entrikalara kadar uzanıyor. "Red 2"nin bir kara mizah ve aksiyon şovu olarak hikâyesini pek ciddiye aldığı söylenemez ama güldürüyor, eğlendiriyor. Bunda hiç kuşkusuz oyuncuların da büyük bir payı var. Bruce Willis "Benden daha iyi Moses olur mu?" dedirten bir performans çıkarırken, Mary-Louise Parker harika yorumuyla filmin komedi potansiyelini yukarılara taşıyor. Tuhaf kıyafetleriyle neredeyse bir ekol haline gelebilecek John Malkovich de adeta kendi şovunu yapıyor. "Ben İngiltere kraliçesiyim" diye deli numarası yaptığı sahne başta olmak üzere Helen Mirren ile bir "femme fatale" karikatürü çizen Catherine Zeta-Jones'un katkıları azımsanamaz. Kısa ama etkili rollerinde Anthony Hopkins, David Thewlis ve Brian Cox'u da unutmamak gerekiyor. Sıkılmadan iyi vakit geçirebileceğiniz bir aksiyon ve kara mizah örneği. Filmbox