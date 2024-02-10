Mehmet Ayan yazdı: O istemediği sürece bizim evde futbol konuşulmaz!
Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Okan Buruk'un öğrencileri evinde bu sezon hiç kaybetmeyerek 13'te 13 yaptı. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, sarı-kırmızılıların aldığı 3 puanı değerlendirdi.
Samsunspor maçının aynısı oldu. Orada 15, burada 30 dakikada alınan 2-0’lık skorlar sonuca dönüştü. İki maçın da ikinci yarılarıyla ilgili harika sözler etmek güç.
G.Saray maça çok iyi başladı. Ön alan baskısı konusunda yine resitale yakın örnek sundu 30 dakika. Bunda Çağdaş Atan’ın takımının adeta hücumu hiç düşünmemesinin de etkisi vardı kuşkusuz.
Galatasaray’ın baskı gücünün en kuvvetli olduğu yer kuşkusuz MERKEZ… Çağdaş hoca bunu bilecek bir teknik adam. Buna rağmen iki kanatta iki bek ve iki ön oyuncusunu TERS AYAKLI tercih etti. Böylece Başakşehir’in tüm pas tercihleri içe, merkeze oldu.
G.Saray da avını kapıverdi bilhassa ilk yarı… Bu seviye teknik adamın yapmaması gereken bir hataydı. Formsuz ve antrenmansız Icardi, normal gününde olsa sadece ilk yarı maçın 6 olması falan işten değil.
İkinci yarı idare etti sarı-kırmızılar. Icardi’nin 101 dakika sahada kalmasına benim kıt aklım yetmiyor! “Ne olursa olsun o çıkmaz” inadından vazgeçmeli Okan hoca…
Gözler malum Perşembe’de… Stoper krizi olmasın da…
Yakin döneme kadar bir G.Saray olumlamasının içinden Kerem Aktürkoğlu lafını geçirmesek olmazdı. Son 5-6 maçtır bu isim değişti. BARIŞ ALPER YILMAZ’sız maç kritiği artık sözkonusu değil. 23 Mayıs 2000 doğumlu… 23.yaşını bitireli 9 ay olmuş. Ve artık B.A.Ymıyor… Kendinde eksik gördüğü birçok özelliğini onarmış. Kararsızlık konusundaki handikapı artık yoka yakın. Oyunu, kararları, aklı, bitiriciliği KEMALE yakın…
Umarim kıymetli babası bu yazdığıma kızmaz… Hiç tanışmam kendisiyle… Bir gün maç çıkışı kulüp çalışanı bir arkadaşım tanıştırdı ayak üstü… Tek soru sordum… “Oğlunuzun futbol hayatına müdahale ettiniz mi, ediyor musunuz, eder misiniz?” Verdiği yanıt bir futbolcunun kendini niye geliştirdiğinin kanıtlarındandı… “O İSTEMEDİĞİ SÜRECE BİZİM EVDE FUTBOL KONUŞULMAZ!”
Aile futbolcuların gelişiminin en önemli faktörlerinden… Barış Alper çok şanslı ki müdahil bir ailesi yok. O da şansı orada bırakmayıp yoluna disiplin ve çalışmayla devam ediyor…
İyi ki de ediyor. İyi ki de büyüyor. G.Saray için yerli oyuncu olarak Arda Turan sonrasında Kerem Aktürkoğlu ile birlikte bonservis rekoru kırabilecek bir değeri oldu. Yolun açık olsun B.A.Y… Seneye yoksun bence!