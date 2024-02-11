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        Haberler Gündem İstanbul Esenler'de binanın çatı katında çıkan yangın 2 binaya sıçradı - Güncel haberler

        Esenler'de binanın çatı katında çıkan yangın 2 binaya sıçradı

        Esenler'de 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bitişiğindeki 2 binaya daha sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 06:11 Güncelleme: 11.02.2024 - 06:11
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        Esenler'de binanın çatı katında yangın çıktı
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        Yangın, saat 03.45 sıralarında Kemer Mahallesi 946. Çıkmazı Sokak´ta 2 katlı binanın çatısında çıktı.

        TÜM ÇATIYI SARDI

        Çatıda belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        2 BİNAYA DAHA SIÇRADI

        İtfaiye ekipleri dar sokaklar ve hatalı parklardan dolayı sokağa girmekte güçlük çekerken, bu sırada çatıdan yükselen alevler bitişiğindeki 2 binaya daha sıçradı.

        YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        HASAR OLUŞTU

        Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki 2 binanın dış cephesi hasar gördü.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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