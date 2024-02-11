Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgara dikkat!
Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre bugün Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Açıklamada Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ riski bulunduğuna da dikkat çekildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis de bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda da çığ tehlikesi bulunuyor.
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT
Açıklamada rüzgarın da Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Öte yandan Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğuna da dikkat çekildi.