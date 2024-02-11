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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji değerlendirmesi: Bugün hava durumu nasıl olacak? İşte beklenen sıcaklıklar! Ege ve Marmara bölgelerinde kuvvetli rüzgara dikkat! - Son dakika haberi

        Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgara dikkat!

        Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre bugün Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Açıklamada Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ riski bulunduğuna da dikkat çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 09:23 Güncelleme: 11.02.2024 - 09:59
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        Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgara dikkat!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis de bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda da çığ tehlikesi bulunuyor.

        KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

        Açıklamada rüzgarın da Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 19°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 16°

        İzmir

        Rüzgârlı 19°

        Antalya

        Yağmurlu 15°

        Trabzon

        Güneşli 19°

        Bursa

        Bulutlu 18°

        Adana

        Güneşli 22°

        Diyarbakır

        Güneşli 16°

        Gaziantep

        Güneşli 17°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli
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        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Öte yandan Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğuna da dikkat çekildi.

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