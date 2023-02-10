Türkiye Cimnastik Federasyonu, antrenörlerinden Fatma Özbaytemur'un "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Artistik cimnastik antrenörlerimizden Fatma Özbaytemur'un, Adıyaman'da meydana gelen depremde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Antrenörümüze Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." denildi.
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