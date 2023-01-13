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Çin, Alibaba ve Tencent'te altın hisse almaya hazırlanıyor

Çin kamu kurumlarının Alibaba Group ve Tencent Holdings gibi dev şirketlerde yüzde 1'lik altın hisseler alarak kontrolünü artıracağı ve bu hisseleri atamalarda etkili olmanın yanında kritik verilere ulaşmakta kullanabileceği belirtiliyor.

Çin, Alibaba ve Tencent'te altın hisse almaya hazırlanıyor
HABERTURK.COM / Ajanslar

Bloomberg'in haberine göre, Çin kamu kurumlarının Alibaba Group Holding ve Tencent Holdings'in birimlerinde "altın hisseler" olarak tanımlanan payları almaya hazırlandığı belirtiliyor.

Bu hamle Pekin'in dünyanın en büyük internet arenasındaki kilit oyuncular üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için harekete geçtiği şeklinde değerlendiriliyor.

SEKTÖRÜ UZUN VADEDE ETKİLEYEBİLİR

Pekin sektör üzerindeki hakimiyetini gevşetmeye ve bir yıldan fazla bir süredir neredeyse her internet alanını saran ezici baskıyı aşmaya hazırlanırken tartışmalar ortaya çıktı.

Teoride hükümetin yöneticileri aday göstermesine veya önemli şirket kararlarını etkilemesine izin veren bu hisse yapısı, yetkililere sektörü uzun vadede etkilemek için bir mekanizme sağlamış olabilir.

ÇEŞİTLİ SATIN ALMALAR YAPILIYOR

Qichacha kurumsal veri tabanına göre Çin Siber Uzay İdaresi'nin (CAC) bir kolu, 4 Ocak'ta Guangzhou'daki bir Alibaba dijital medya yan kuruluşunun yüzde 1'ini aldı.

Şirketin medya portföyünde, yayın platformu Youku ve mobil tarayıcı UC Web gibi işletmeler bulunuyor.

Veritabanının gösterdiğine göre, Alibaba'dan satın alınan hisselerin fonlanması, CITIC, China Post ve China Mobile gibi önde gelen devlet firmaları ile birlikte CAC tarafından destekleniyor.

Alınan bilgilere göre bir hükümet kuruluşunun Tencent'in yan kuruluşunda benzer bir hisseyi almasıyla ilgili görüşmeler de sürüyor.

Dünyanın 2 numaralı ekonomisini canlandırmaya hevesli Şi Jinping yönetiminin, duruşunu oyun bağımlılığına karşı şekilde değiştirmesine ve Alibaba gibi kamu denetimini üzerine çeken firmaları kontrolünü artırmaya hazırlandığına dair işaretler artıyor.

TİKTOK VE BYTEDANCE HİSSESİ DE ALDI

Financial Times'ın yetkililerin Alibaba ve Tencent şirketlerinin her birinde yüzde 1'lik doğrudan hisse alacağını bildirmesiyle firmalar üzerinde artan Çin devleti etkisi, şirketlerin Çin dışındaki incelemesini artırabileceği ve büyümelerini yavaşlatabileceği belirtiliyor.

Pekin, Tiktok ana şirketi Bytedance ve Kuaishou'da şimdiden altın bir pay aldı.

Çin Aralık ayı başlarında katı Kovid kısıtlamalarında gerçekleştirilen ani bir U dönüşü sonrası hızla yeni piyasa dostu hamleler gerçekleştirilmişti.

Ülke, Avustralya'nın kömür ithalatına yönelik iki yıllık yasağı sona erdirirken, teknoloji devleri üzerindeki baskısını gevşetmeye ve gayrimenkul sektöründe yıkımı şiddetlendiren katı "üç kırmızı çizgiyi" tersine çevirmeye başladı.

Şu anda sorulması gereken soru, yaşanan politika revizyonunun Çin'in son kırk yılda ekonomik yükselişini hızlandıran esnekliğe doğru bir dönüşü mü yoksa kötüleşen bir ekonomiye verilen ani bir tepkiyi mi temsil ettiği olacak.

Tencent ve Alibaba hisseleri daha önceki kayıplarını telafi ederek Hong Kong Borsası'nda büyük bir kayıp yaşamadı.

"HÜKÜMET ÖNEMLİ VERİLERE ULAŞACAK"

Çin devlet organları, Didi'den Jack Ma's Ant Group Co.'ya kadar yüksek profilli yeni kurulan özel şirketlere yıllarca milyarlarca dolar yatırım yapmıştı. Son yıllarda, Pekin internetin her alanına baskı uygularken, resmi kurumlar da bu şirketler “altın pay” olarak tanımlanan yüzde 1’lik nominal hisseler almıştı.

Pekin'in bu elinde tutma hakkını nasıl kullanacağı belirsiz olsa da analistler, bunun masada bir koltuk veya söz sahibi olmanın ötesinde, hükümetin önemli verilere erişmesine de yardımcı olabileceğini düşünüyor. TikTok'un sahibi ByteDance Ltd. ve Weibo Corp. bu tür bir düzenlemeyi ifşa eden başlıca internet firmaları arasında yer alıyor.

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