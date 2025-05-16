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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Çin'den ABD'ye yapay zeka endüstrisini baskılamaya son vermesi çağrısı - Teknoloji Haberleri

        Çin'den ABD'ye yapay zeka endüstrisini baskılamaya son vermesi çağrısı

        Pekin yönetimi, Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Ascend çiplerinin dünyanın herhangi bir yerinde kullanımını ihracat kontrolü ihlali sayacağını bildiren ABD'ye tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:46 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:46
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        Çin'den ABD'ye yapay zeka çağrısı
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        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, ABD'nin ulusal güvenlik kavramının sınırlarını zorladığını, ihracat kontrollerini ve sınır aşırı yargı yetkisini istismar ederek Çin'in çip ürünlerini ve yapay zeka endüstrisini sebepsiz yere engellemeye ve baskılamaya çalıştığını savundu.

        Kararın piyasa kurallarını ihlal ettiği, küresel üretim ve tedarik zincirini sekteye uğrattığı ve Çin şirketlerinin meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verdiğini ifade eden Sözcü Lin, Çin'in buna karşı çıktığını ve asla kabul etmeyeceğini vurguladı.

        Lin, Washington yönetimine, tek taraflı ve korumacı "zorba" eylemlerini derhal düzelterek Çin teknoloji şirketi ve yapay zeka endüstrisini haksız şekilde baskılamaya son vermesi çağrısında bulundu.

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        Sözcü Lin, Çinli şirketlerin meşru hakları ile çıkarlarını ve ülkenin kalkınma hakkını korumak için kararlı tedbirler alacaklarını bildirdi.

        Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yongçien de dün yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin kararını eleştirmiş, bunun küresel yarı iletken tedarik zincirinin istikrarına tehdit oluşturacağını, uluslararası ticaret düzenine zarar vereceğini savunmuştu.

        ABD'NİN ÇİP YÖNERGESİ

        ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 13 Mayıs'ta yayımladığı yönergede, Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Ascend çiplerinin dünyanın herhangi bir yerinde kullanımının ihracat kontrollerini ihlal edeceğini belirtmişti.

        Yönergede ayrıca ABD menşeli çiplerin Çinli şirketlerin geliştirdiği yapay zeka modellerinin eğitilmesinde ve geliştirilmesinde kullanılmasının da potansiyel sonuçları olabileceği uyarısına yer verilmişti.

        Huawei'in geliştirdiği Ascend 910 serisi çipler, ABD'li Nvidia'nın yapay zeka modellerinde kullanılan A100 çiplerine rakip olarak görülüyor.

        Şirketin üretim ve geliştirilme süreçleriyle ilgili bilgileri kamuoyundan gizlediği çip serisi, Çin'in bu alandaki dışa bağımlılığını azaltma potansiyeline sahip bulunuyor.

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