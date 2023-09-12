Çin Kavağı Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Çin Kavağı Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Çin Kavağı Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Çin Kavağı Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Çin kavağı fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Çin kavağı fidanı ne kadar sürede büyür? Çin Kavağı, diğer adıyla pavlonya hızlı büyüme kapasitesi ve çevre koşullarına olan uyumu ile bilinen bir ağaçtır. Kerestesi için yetiştirilen Çin kavağı oldukça uzun ömürlüdür. Peki Çin kavağı fidanı hangi ay dikilir? Çin kavağı fidanı bakımı nasıl olmalıdır? İşte bu yazıda, Çin Kavağı'nı A'dan Z'ye detaylarıyla anlatıyoruz.

Çin Kavağı, yalnızca Asya'da değil, tüm dünyada popüler bir ağaç türüdür. Özellikle hızlı büyüme özelliği ve dayanıklılığı sayesinde birçok farklı iklim ve toprak tipinde yetiştirilebilmektedir. Eğer siz de bu ağaç türünü yetiştirmeyi planlıyorsanız, o zaman bu yazımızı mutlaka okumalısınız. Çin kavağı fidanı ne zaman dikilir? Çin kavağı fidanı ne kadar sürede büyür? İşte Çin kavağı fidanı bakımı ile ilgili her şey…

Çin Kavağı Genel Özellikleri

Çin kavağı ya da diğer bilinen adıyla pavlonya Çin’de yetişmesiyle birlikte aslında tüm kuzey yarım kürede kerestesi için yetiştirilen ekonomik değeri yüksek bir ağaçtır. Bu ağaç doğru bakımla yaklaşık 70 yıl kadar yaşayabilir. Dikildikten sonra ortalama olarak beşinci yılda kereste kesimi için uygun hale gelir ve ertesi yıl kesim yerinden bir daha sürmektedir. Kışın çok sert geçtiği yerler dışında hemen her yerde Çin kavağı yetişebilmektedir. Çin kavağı fidanı bol güneşli yerleri sever. Aynı zamanda;

Çin kavağı yaprakları yüzde 11-15 oranında proteine sahip olmasından kaynaklı hayvan yemi olarak kullanılabilmektedir.

Diğer yandan çiçekleri bal özü açısından zengin olmasından dolayı arıcılık sektörü için önemlidir.

Çin kavağı kerestesi mobilya sanayi, kaplamacılık, müzik aletleri yapımı gibi birçok alanda kullanılır.

Çin Kavağı Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Çin kavağı fidanı açık köklü fidanlar tercih edilecek sonbaharın sonundan ilkbaharın ortalarına kadar olan sürede dikilebilir. Öte yandan tüplü fidanlar tercih edilecekse yılın 12 ayı dikim işlemi gerçekleştirilebilir.

Çin Kavağı Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

Çin Kavağı, hızlı büyümesi ve dayanıklılığı ile dikkat çeken, özellikle endüstriyel amaçlar için sıklıkla tercih edilen bir ağaç türüdür. Şimdi Çin kavağı fidanı nasıl yetiştirilir adım adım inceleyelim:

Toprak Seçimi: Bu ağaç türü iyi drene edilmiş, humuslu toprakları sever. Toprakta pH dengesi de önemli olup, 6-8 arasında olması tavsiye edilir.

Dikim Süreci: Çin Kavağı fidanı genellikle sonbahar veya ilkbahar mevsiminde dikilir. Fidanın kökleri toprağa gömülürken, kök yuvası birkaç cm yüzeyde kalacak şekilde dikilmelidir. Dikimden sonra fidan etrafına 7-10 cm yüksekliğinde bir su tutucu halka oluşturulabilir.

Çin Kavağı Fidanı Dikim Aralığı

Çin kavağı fidanında dikim mesafesi iyi ayarlanmalıdır. Fidanlar arasında 3-4 metre, sıralar arasında ise 5-6 metre mesafe olmasına özen gösterilmelidir. Bu, ağaçların hızlı büyümesi için yeterli alan sağlar.

Çin Kavağı Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

Genç Çin Kavağı fidanları haftada bir, yetişkin ağaçlar ise 10-15 günde bir sulanmalıdır. Sulama, toprağın nem seviyesine göre de ayarlanabilir.

Çin Kavağı Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Çin Kavağı, oldukça hızlı bir büyüme hızına sahiptir. İdeal koşullarda, yılda 1,5-3 metre arasında büyüyebilir.

Çin Kavağı Fidanı Ne Zaman Meyve Verir?

Çin Kavağı endüstriyel amaçlı üretilen bir ağaçtır. Diğer yandan Çin kavağı fidanı odunsu bir tür olduğu için meyve verme gibi bir özelliği yoktur.

Çin Kavağı Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Çin kavağı fidanı dikimi için ideal zaman Kasım ayından Nisan ayına kadar olan zamandır. Bu aylar fidanın toprağa tutunması ve gelimi için uygun aylardır.

Çin Kavağı Fidanı Bakımı

Çin kavağı fidanından iyi verim alınabilmesi için doğru bakım tekniklerini bilmek gerekir. Bunun için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

Sulama: İlk dikimden sonra bol su ile sulanmalı, daha sonrasında toprak kurudukça sulama yapılmalıdır. Genç fidanlar genellikle haftada bir veya iki kez, yetişkin ağaçlar ise ihtiyaca bağlı olarak sulanmalıdır.

Gübreleme: Çin Kavağı, yüksek azot ihtiyacı olan bir ağaç türüdür. Bu nedenle, yavaş salınımlı bir azot gübresi kullanılmalıdır. Yılda en az iki kez, ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde gübreleme yapılması faydalıdır.

Budama ve Şekillendirme: Çin Kavağı, düzenli budama gerektiren bir ağaç türüdür. Budama, ağacın hızlı büyümesini kontrol altına almak ve daha sağlıklı bir yapı oluşturmak için yapılır. Genellikle ilkbahar aylarında yapılır.

Hastalık ve Haşere Kontrolü: Çin Kavağı, genellikle sağlam bir ağaç türü olmasına rağmen, özellikle yaprak biti ve örümcek akarı gibi haşerelere karşı hassastır. Bu tür sorunlar için biyolojik veya kimyasal mücadele yöntemleri kullanılabilir.

Büyüme Süreci ve Hasat: Çin Kavağı, hızlı bir büyüme sürecine sahiptir ve ideal koşullarda yılda 2-3 metre büyüyebilir. Ticari amaçlar için yetiştirilen Çin Kavağı ağaçları, genellikle 4-5 yıl sonra hasat edilebilir.

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